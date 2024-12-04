В Татарстане за год вырос спрос на складскую недвижимость, свободных помещений мало

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В Татарстане за 11 месяцев 2024-го спрос на складскую недвижимость вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили «Татар-информу» в аналитическом агентстве CMWP.

В общей сложности в регионах (включая Ленинградскую область) спрос на складскую недвижимость с начала года составил 3,4 млн кв. м (классы А и В), по РФ – 6,3 млн кв. м.

«Главным драйвером роста спроса в регионах является развитие электронной коммерции. Доля онлайн-торговли в общем объеме регионального спроса (включая Ленинградскую область) за 11 месяцев 2024 года составила 81% (для сравнения – показатель составлял 68% по итогам 2023-го). В Республике Татарстан доля онлайн торговли за первые 11 месяцев 2024-го составила 77,5% от общего объема спроса в регионе», - прокомментировала директор, руководитель департамента исследований и аналитик CMWP Полина Афанасьева.

Спикер добавила, что в 4 квартале 2024 года наблюдается замедление деловой активности на складском рынке России. На это оказывает влияние высокая ключевая ставка – инициация сделок по существующим условиям зачастую не представляется рациональной.

Причем на рынке российской складской недвижимости наблюдается дефицит свободных площадей. Так, в Татарстане доля свободных площадей находится на околонулевом уровне. И в связи с недостатком свободных помещений в регионах ставки становятся близки к ставкам в Московском регионе. Например, за аренду складских помещений класса А в Республике Татарстан просят 11 000 – 11 500 рублей / кв. м / год (без учета НДС и операционных платежей).