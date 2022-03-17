В России безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы

Нетрудоустроенные россияне смогут каждый месяц получать выплаты в виде одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) за выполнение общественно полезных работ, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что к оплачиваемому труду на благо общества могут быть привлечены граждане, которые официально признаны безработными и состоят на учете в центрах занятости.

«То есть это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», – объяснил министр.

Котяков заявил, что всем комплексом услуг центров занятости смогут воспользоваться и те, кто находится под угрозой увольнения, а не только безработные. К примеру, если человеку в перспективе может понадобиться сменить место работы, то он может пройти переобучение и адаптировать свои навыки.

На поддержку занятости в стране Правительство планует направить около 40 млрд рублей.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения.