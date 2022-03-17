news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
17 марта 2022  18:50

В России безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы

news_top_970_100

Нетрудоустроенные россияне смогут каждый месяц получать выплаты в виде одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) за выполнение общественно полезных работ, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что к оплачиваемому труду на благо общества могут быть привлечены граждане, которые официально признаны безработными и состоят на учете в центрах занятости.

«То есть это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», – объяснил министр.

Котяков заявил, что всем комплексом услуг центров занятости смогут воспользоваться и те, кто находится под угрозой увольнения, а не только безработные. К примеру, если человеку в перспективе может понадобиться сменить место работы, то он может пройти переобучение и адаптировать свои навыки.

На поддержку занятости в стране Правительство планует направить около 40 млрд рублей. 

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения.

 

#безработица #рабочие места #мрот
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное