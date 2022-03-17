Правительство направит на поддержку занятости в России около 40 млрд рублей

Правительство направит на поддержку занятости россиян около 40 млрд рублей. Данное направление — помощь в непростой ситуации на рынке труда — является одним из приоритетных, сообщает пресс-служба Кабмина.

Большая часть средств — свыше 25,5 млрд — пойдет на создание временных вакансий для тех, кто находится под риском увольнения, и организацию оплачиваемых общественных работ. Посещать их смогут зарегистрированные на бирже труда.

Еще 7 млрд рублей будут направлены в регионы. В них начнут проводиться профессиональное обучение или занятия программ дополнительного образования для работников промпредприятий. Такая мера поможет сохранению занятости при переориентации производства.

«Почти 6 млрд рублей получат НКО на проведение переобучающих курсов. Это позволит людям получить востребованные навыки или открыть свое дело», — заключили в пресс-службе.