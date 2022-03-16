Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации. Текст документа опубликован на сайте московского Кремля.

В нем, в частности, дается поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности». В их числе глава государства обозначил принятие дополнительных мер адресной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранение доступности социальных услуг, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи.

Кроме того, Президент поручил проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия, а также отслеживать их наличие в торговых организациях. Мониторинг должен коснуться и ситуации на рынке труда.