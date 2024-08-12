В России авто с пробегом в июле 2024-го подешевели

Б/у авто в июле 2024-го подешевел на 2,7% по сравнению с июнем того же года. Средняя цена подержанной легковушки составила 1 млн 510 тыс. рублей. Это на 42 тыс. меньше, чем было в первом летнем месяце, сообщает «АВТОСТАТ».

Причем, по данным аналитического агентства, средняя стоимость поддержанных машин снижается уже пятый месяц подряд – начиная с марта. «Июльское падение» оказалось самым сильным.

До этого сообщалось, что в апреле цены упали на рекордные 1,6% по сравнению с мартом.

Интересно, что если сравнивать июльский результат с тем, что был год назад (июль 2023 года), то автомобили с пробегом стали дороже на 1% или на 15 тыс. рублей.

Ранее были названы самые продаваемые б/у авто в России в июле 2024-го.