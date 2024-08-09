Названы самые продаваемые б/у авто в России в июле 2024-го

Отечественные авто на б/у рынке в России по итогам июля этого года продолжают лидировать в сегменте «эконом». Среди среднего класса наиболее популярны корейские машины, а в премиум-сегменте – немецкие, пишут «Известия». Статистика продаж учитывается среди «железных коней» в возрасте от 3 до 9 лет.

Эконом-класс

Первое место заняла Kia Rio (стоит в среднем 1,38 млн рублей), второе - Lada Granta (693 тыс.), а третье - Lada Vesta (1,11 млн). В топ-10 также вошли Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Largus, Renault Duster, Lada Xray и Renault Logan.

Средний класс

Первое место - Toyota Camry (2,89 млн рублей), второе - Hyundai Creta (1,88 млн), третье - Volkswagen Tiguan (2,74 млн). На 4-10 местах расположились модели Kia и Hyundai.

Премиум-класс

Лидерство – у BMW и Mercedes-Benz. Первое место занял BMW 5 Series (4,11 млн), на втором - Mercedes-Benz E-Class (4,06 млн), на третьем — BMW X5 (6,29 млн). На 4-7 местах расположились BMW 3 Series, BMW X6, Toyota Land Crusier Prado и Mercedes-Benz C-Class.

По словам экспертов, сроки продаж б/у авто от профессиональных продавцов увеличились в июле (с 32 дней до 34 дней). «Частники» продают свои поддержанные машины в среднем за 59 дней (на 1 день дольше, чем в июне). А в дилерских центрах машины уходят «как обычно» - в среднем за 38 суток.