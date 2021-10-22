В Роспотребнадзоре оценили эффективность вводимых в России антиковидных мер

Вводимых на сегодняшний день ограничений для остановки роста случаев Сovid-19 в России, возможно, будет достаточно, если граждане продолжат активно вакцинироваться и соблюдать меры профилактики. Об этом РИА Новости сказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно», — посчитала Пшеничная.

Она подчеркнула, что сейчас гражданам категорически нельзя расслабляться, если они хотят остановить распространение коронавируса.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержали инициативу.