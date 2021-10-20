«Приукрашивать картину в этой ситуации опасно»: Путин одобрил нерабочую неделю в России

Президент России Владимир Путин одобрил введение в стране нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Регионам со сложной обстановкой рекомендовано начать ограничения с 23 октября. Кроме этого, глава государства поручил расширить охват тестирования на наличие коронавируса, а регионы предостерег от приукрашивания статистики.

Президент РФ поддержал предложение о введении на территории страны нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно

Фото: kremlin.ru

Татарстан в числе регионов с критической ситуацией по Covid-19

Совещание в Правительстве РФ стартовало с доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая рассказала о масштабах нынешней волны коронавируса в стране. По ее словам, Татарстан находится в числе регионов с наиболее сложной ситуацией по смертности и тяжелым случаям, связанным с Covid-19.

Татьяна Голикова напомнила, что ежедневно по стране фиксируется более 1 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. В то же время новая волна эпидемии принесла более тяжелое течение заболевания, особенно ярко это видно в ряде регионов страны.

«Это страшные цифры, за ними стоят жизни наших близких людей», – обратилась к главе государства Голикова.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, в Республике Татарстан, в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской областях и других регионах», – отметила Голикова.

По ее словам, тяжелое течение заболевания и смертность преимущественно фиксируется среди тех, кто не был вакцинирован.

Совещание в Правительстве РФ стартовало с доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая рассказала о масштабах нынешней волны коронавируса в стране Фото: kremlin.ru

«В особой зоне риска находятся граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями», – резюмировала Голикова.

«Цель регионов – обеспечить достижение коллективного иммунитета не менее 80%»

В России коллективный иммунитет есть у 45% взрослого населения, продолжила доклад Татьяна Голикова.

Она отметила, что тяжелое течение заболевания и смертность отмечаются среди тех, кто не был вакцинирован.

Чтобы остановить развитие ситуации, в 79 регионах постановлениями главных государственных санитарных врачей введена вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют наибольший контакт с населением.

«Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – подчеркнула Голикова.

Она напомнила, что в России осенью планировалось достичь показателей коллективного иммунитета на уровне 80%.

В России осенью планировалось достичь показателей коллективного иммунитета на уровне 80% Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«И наша цель, и цель регионов – обеспечить достижение доли взрослого населения, имеющего иммунитет против Covid-19, с учетом уже переболевших – не менее 80%. На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45%», – отметила Голикова.

Для борьбы с новой волной инфекции вице-премьер РФ предложила новые меры. В их числе – нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов с тяжелой обстановкой по коронавирусу Голикова допустила введение данного режима неделей ранее – уже с 23 октября.

Путин – руководителям регионов: «Берите ответственность на себя»

Президент РФ поддержал предложение о введении на территории страны нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно.

Владимир Путин отметил, что руководители регионов, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней, например, уже с этой субботы — 23 октября.

«Берите эту ответственность на себя», — резюмировал глава государства, обращаясь к руководителям регионов по видеосвязи.

«Нужно защитить жизнь граждан и сбить темпы распространения Covid-19»

Главной задачей российских властей в сложившейся эпидемической ситуации является защита жизней людей, продолжил выступление Путин. Поэтому необходимо предпринять действенные и оперативные меры для остановки новой волны распространения коронавируса.

«Действительно, ситуация в стране складывается сложная. Темпы распространения коронавирусной инфекции во многих регионах за последнее время значительно выросли. При этом уровень вакцинации остается, к сожалению, пока невысоким», — подчеркнул Президент РФ.

По его словам, в таких условиях требуются адекватные и оперативные меры реагирования властей.

«Наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан. Насколько возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Для этого сейчас важно сбить темпы ее распространения» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан. Насколько возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Для этого сейчас важно сбить темпы ее распространения», — отметил Путин.

По его словам, нельзя допускать в России повторения сценария западных стран, где люди сидят в очередях в больницы по несколько суток.

«Прошу вас сделать всё, чтобы ничего подобного у нас в стране не происходило», — обратился Владимир Путин к участникам совещания.

«Высокие цифры заболевших не значат, что местные власти работают плохо»

Занижение данных и приукрашивание реальной ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в регионах недопустимо, подчеркнул Президент России.

«Обращаю внимание коллег в регионах — ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину (течения эпидемии, — прим. Т-и). В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно», — подчеркнул глава государства.

Занижение данных и приукрашивание реальной ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в регионах недопустимо Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, приукрашенные данные из регионов все равно будут выявлены через статистику госпитализаций и уровень смертности.

«Если в субъекте Федерации выявляется большее количество заболевших, то это не значит, что местные власти плохо работают. Наоборот, это говорит о том, что такая работа организована не на бумаге, а реально и эффективно», — резюмировал глава государства.

Регионам выделят 56 млрд рублей на поддержку системы ОМС

Помимо решения о нерабочих днях на совещании обсудили дополнительную поддержку регионов в текущих непростых условиях. Правительство России выделит субъектам 56 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом на совещании сообщила Татьяна Голикова.

«Для поддержки системы здравоохранения по поручению Председателя Правительства будет оказана помощь регионам России. Первое — выделение 56 млрд рублей на поддержку системы ОМС», — отметила вице-премьер.

Кроме того, по словам Голиковой, будет организована централизованная закупка и доставка в субъекты Федерации дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые «отдельные регионы страны сегодня не приобретают, ссылаясь на дефицит финансовых ресурсов».

Татьяна Голикова: «Для поддержки системы здравоохранения по поручению Председателя Правительства будет оказана помощь регионам России. Первое — выделение 56 млрд рублей на поддержку системы ОМС» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Эти препараты необходимы особенно в первые дни оказания медицинской помощи. Приобретем такие лекарственные препараты на сумму 4,1 млрд рублей. А также окажем поддержку регионам по обеспечению кислородом. В настоящее время Минпромторг РФ совместно с коллегами проводит работу по согласованию параметров такой поддержки», — добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что до конца года в российские регионы к выделенным недавно 5,1 млрд рублей будут дополнительно направлены средства из федерального бюджета на закупку лекарств для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав России поможет регионам с наибольшим числом заражений Covid-19

Владимир Путин также поручил оказать всю необходимую помощь регионам, где отмечается наибольший подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь регионам, где отмечается наибольший подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Важно, чтобы вся система здравоохранения в этой непростой ситуации работала без сбоев. Прошу Правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. Нужно помогать в ручном режиме. Прошу Минздрав оказать кадровую поддержку регионам, направить туда, если требуется, высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник», — сказал Путин.

Региональным предпринимателям выделят гранты по системе «1 МРОТ на 1 занятого»

Также в ходе совещания прозвучали меры поддержки бизнеса из-за нерабочих дней в октябре-ноябре. В частности, по аналогии с весной прошлого года предлагается единовременно выплатить гранты предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого.

«Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек. Соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Технически схема выплаты таких грантов отработана», — сообщил на совещании с членами Правительства РФ первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Сами выплаты будут производиться с 15 ноября до 31 декабря. Начиная с 15 ноября выплаты будут производиться через 8 рабочих дней после поступления заявления.

Такая мера поддержки предусмотрена для предприятий спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

Льготные кредиты под 3% возобновят для поддержки бизнеса

Правительство РФ также планирует возобновить программу льготного кредитования для бизнеса из-за введения нерабочих дней в октябре-ноябре, сообщил первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, речь идет о возобновлении программы кредитной поддержки ФОТ 3.0, которая действовала в марте – июле текущего года.

Андрей Белоусов: «Правительство РФ также планирует возобновить программу льготного кредитования для бизнеса из-за введения нерабочих дней в октябре-ноябре» Фото: gov.ru

«Предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшиеся с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой адекватной и правильной», — отметил Белоусов.

Он сказал, что кредит будет предоставляться из расчета 1 МРОТ на 1 занятого, умноженные на 12 месяцев.

«Малая компания с численностью до 250 человек сможет получить кредит до 40 млн рублей. Что должно хватить на уплату налогов и других платежей. При этом 6 месяцев — это так называемый грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту», — подчеркнул вице-премьер.

После полугодовой отсрочки предприятие будет погашать кредит равными долями по льготной процентной ставке, которая будет установлена в размере 3% годовых.

Программа позволить охватить около 1,2 млн человек.

Президент РТ и оперштаб обсудят, с какого числа вводить нерабочие дни в Татарстане

После совещания на федеральном уровне татарстанские власти приступили к проработке озвученных мер. Решение о более раннем введении нерабочих дней в Татарстане примут Президент Татарстана Рустам Минниханов и Оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19. Об этом журналистам рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Решение о более раннем введении нерабочих дней в Татарстане примут Президент Татарстана Рустам Минниханов и Оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Данный вопрос необходимо присутствующим членам оперштаба отработать вместе с руководителем республики», — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Лейла Фазлеева напомнила, что решение об увеличении числа нерабочих дней Президентом РФ Владимиром Путиным оставлено на усмотрение регионов.

Она подчеркнула, что эти дни не предназначены для встреч с друзьями и родственниками, стоит воздержаться и от поездок в другие регионы. Непривитым жителям Татарстана в эти дни стоит вакцинироваться от коронавируса, добавила она.