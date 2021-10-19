Мишустин поддержал предложение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С соответствующим предложением сегодня на президиуме координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава федерального Кабмина попросил своего заместителя Андрея Белоусова и главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях, сообщает «Российская газета».

Напомним, Татьяна Голикова также предложила в некоторых регионах страны ввести нерабочие дни уже с 23 октября.