В Роспотребнадзоре не исключили прихода «стелс-омикрона» в Татарстан

Из-за нового штамма «стелс-омикрон» заболеваемость коронавирусом в Татарстане может вновь увеличиться. О таком риске сказала руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, выступая с докладом на совещании в Доме Правительства.

«В связи с доминированием нового штамма „стелс-омикрона“ и быстрым приростом заболеваемости в странах Европы, Китае, Таиланде, не исключается подъем заболеваемости в России, включая нашу республику», — сказала глава ведомства.

Она отметила, что доля «стелс-омикрона» среди подтвержденных ковид-случаев в России составляет около 20%. В основном заболевших данной разновидностью вируса выявляли в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкортостане.

Патяшина сообщила, что в марте было выявлено 21 865 случаев коронавируса — это в три раза меньше, чем в феврале. Однако в последние числа марта снижение заболеваемости коронавирусом практически прекратилось.

Как подчеркивал на совещании Премьер-министр РТ Алексей Песошин, несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, меры профилактики по-прежнему должны соблюдаться.