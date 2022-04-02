Песошин: Несмотря на снижение заболеваемости Covid, меры профилактики по-прежнему важны

За неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась на 13%, однако меры профилактики по-прежнему остаются важными. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сообщила, что за март в республике было выявлено в три раза меньше ковид-случаев по сравнению с февралем, однако на сегодня снижение заболеваемости коронавирусом практически прекратилось.

«Необходимо продолжить строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях. Хочу напомнить, что масочный режим в общественных местах и транспорте никто не отменял», — подчеркнул Премьер-министр республики.

Песошин поручил Роспотребнадзору держать данный вопрос на контроле.

Он также отметил, что республика добилась стопроцентного выполнения плана по охвату населения первой дозой вакцины от коронавируса, однако нужно продолжать информировать население о необходимости проходить вакцинацию и ревакцинацию.