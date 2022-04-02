Роспотребнадзор: Число ковид-случаев в Татарстане за месяц уменьшилось в три раза

В марте в Татарстане заболеваемость Covid-19 продолжала снижаться. Так, в марте было выявлено в три раза меньше ковид-случаев по сравнению с февралем. Об этом глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сообщила на совещании в Доме Правительства.

По ее словам, в течение первого месяца весны было зарегистрировано 21 865 случаев. Ранее в республике также отменили ряд коронавирусных ограничений в связи с улучшением эпидситуации.

Однако, подчеркнула Патяшина, снижение заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день практически прекратилось. Ограничительные мероприятия продолжают действовать, включая масочный режим, который является федеральной нормой.

По словам главы татарстанского Роспотребнадзора, из-за доминирования нового штамма «омикрон-стелс» и быстрого прироста заболеваемости в странах Европы и Азии, не исключается подъем заболеваемости и в России.

Так, центральный институт эпидемиологии Роспотребнадзора отмечал, что доля «стелс-омикрона» среди подтвержденных ковид-случаев уже составляет около 20%. В основном заболевших данной разновидностью выявляли в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкортостане, сообщается на портале Правительства РТ.