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Здоровье
2 апреля 2022  11:23

Роспотребнадзор: Число ковид-случаев в Татарстане за месяц уменьшилось в три раза

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В марте в Татарстане заболеваемость Covid-19 продолжала снижаться. Так, в марте было выявлено в три раза меньше ковид-случаев по сравнению с февралем. Об этом глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сообщила на совещании в Доме Правительства. 

По ее словам, в течение первого месяца весны было зарегистрировано 21 865 случаев. Ранее в республике также отменили ряд коронавирусных ограничений в связи с улучшением эпидситуации.

Однако, подчеркнула Патяшина, снижение заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день практически прекратилось. Ограничительные мероприятия продолжают действовать, включая масочный режим, который является федеральной нормой. 

По словам главы татарстанского Роспотребнадзора, из-за доминирования нового штамма «омикрон-стелс» и быстрого прироста заболеваемости в странах Европы и Азии, не исключается подъем заболеваемости и в России. 

Так, центральный институт эпидемиологии Роспотребнадзора отмечал, что доля «стелс-омикрона» среди подтвержденных ковид-случаев уже составляет около 20%. В основном заболевших данной разновидностью выявляли в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкортостане, сообщается на портале Правительства РТ.

#коронавирус #Роспотребнадзор
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