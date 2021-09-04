В Роспотребнадзоре назвали девять пляжей Татарстана, где купаться опасно

В Татарстане на девяти пляжах выявили несоответствие гигиеническим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

«По состоянию на 1 сентября результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям на городских пляжах Альметьевска, Заинска, Зеленодольска», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, по микробиологическим показателям не соответствуют нормам пляжи озер Глубокое и Большое Лебяжье, «Нижнее Заречье» и «Локомотив», а также городские места отдыха в Зеленодольске, Набережных Челнах и Мензелинске.

На этих пляжах купаться не рекомендуется, подчеркнули в управлении. При этом несоответствий по вирусологическим и паразитологическим показателям Роспотребнадзор республики не выявил.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Гидрометцентра РТ в начале следующей недели в Татарстане возможны заморозки. В Казани на этих выходных погода будет ниже климатической нормы.

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