В РКБ рассказали о состоянии пострадавшего от хлопка газа на Гудованцева

В РКБ Татарстана рассказали «Татар-информу» о состоянии пострадавшего от хлопка газа на Гудованцева в Казани. Мужчина получил ожоги 50 процентов поверхности тела.

«С ожогами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии», – отметили в РКБ.

Пострадавший от хлопка газа в Казани находится в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.