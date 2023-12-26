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В РКБ рассказали о состоянии пострадавшего от хлопка газа на Гудованцева
В РКБ Татарстана рассказали «Татар-информу» о состоянии пострадавшего от хлопка газа на Гудованцева в Казани. Мужчина получил ожоги 50 процентов поверхности тела.
«С ожогами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии», – отметили в РКБ.
Пострадавший от хлопка газа в Казани находится в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
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