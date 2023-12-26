После хлопка газа в жилом доме в Казани возбудили уголовное дело

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает сарший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован, отмечают в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства прозошедшего.