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Происшествия 26 декабря 2023 12:19

После хлопка газа в жилом доме в Казани возбудили уголовное дело

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Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает сарший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован, отмечают в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства прозошедшего.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

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