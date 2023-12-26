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В квартире одного из домов на Гудованцева предварительно рванул газ, пострадал мужчина
Сегодня в жилом доме по улице Гудованцева в Казани произошло ЧП. Как стало известно «Татар-информу», хозяин квартиры попытался зажечь плиту и в этот момент что-то хлопнуло.
Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ , сообщение о хлопке газа поступило сегодня в 11.06. На место прибыли пожарные, которые из квартиры на четвертом этаже через окно по лестнице спасли мужчину.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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