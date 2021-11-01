В России выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «мю»

В России зафиксировали три заболевания штаммом колумбийского коронавируса «мю». Об этом РИА Новости заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«„Лямбда“ у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов... встречался всего лишь один раз, а генный вариант „мю“ — три раза», — сказал эксперт.

Как сообщалось в СМИ ранее, вариант коронавируса «лямбда» активно сопротивляется действию вакцин по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им выявили в Японии в июле 2021 года.

Мю-штамм впервые обнаружили в январе в Колумбии. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, его мутации позволяют вирусу противостоять иммунному ответу организма.

Однако, как считает главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчи Баранова, он не сможет вытеснить штамм «дельта».

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация от коронавируса все еще остается надежнейшим средством защиты. Президент РФ Владимир Путин также неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от Covid-19.