В РФ впервые за неделю количество выздоровевших от Covid-19 превысило число заболевших

Впервые за последние 7 дней в России количество выздоровевших после коронавируса превысило число новых заражений, следует из данных федерального оперативного штаба.

За сутки полностью поправились 185 082 человека, а прирост новых пациентов с Covid-19 составил 180 622.

Также число госпитализаций уменьшилось на 7,6% по сравнению с 16 февраля (18 090 человека). Наибольшее число заболевших коронавирусом фиксируется в Санкт-Петербурге (16 595), Москве (9 705) и Красноярском крае (7 617).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что Covid-19 постепенно оставляет столичные регионы, уходя на восток страны.

Она также сообщила, что за прошедшую неделю заболеваемость в 10 регионах страны снизилась.

Наибольшее количество заражений в мире сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон». Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.