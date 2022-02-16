В 10 регионах России за неделю понизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией

Заболеваемость коронавирусом снижается в 10 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства отметила, что на прошлой неделе замедление темпа распространения Covid-19 фиксировалось только в столице России.

«Также хотела бы отметить, что на прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего 1 субъект РФ - город Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов», – доложила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Однако, по словам Поповой, «цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания достаточно высоки» и наблюдается нагрузка на систему здравоохранения.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что необходимо поддерживать в стране высокие охваты ПЦР-тестированием, чтобы своевременно выявлять новые случаи заражения коронавирусом и принимать необходимые меры для противодействия дальнейшему распространению инфекции.

Наибольшее количество заражений в мире сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что штамм «омикрон» выявлен во всех регионах России.