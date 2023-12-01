В результате стихии в Крыму погибли пять человек, 12 пострадали

Пять человек погибли и 12 пострадали из-за шторма в Крыму, сообщил Сергей Аксенов.

Отмечается, что стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах.

«Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием», – указал глава республики в своем Telegram-канале.

На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов, дополнил он.

Отметим, что в связи с погодными условиями 27 ноября в Республике Крым был объявлен выходным днем. По данным синоптиков, скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.

Из-за сильной непогоды без света остались 498 тысяч жителей. Наиболее пострадавшие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.