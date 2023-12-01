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В результате стихии в Крыму погибли пять человек, 12 пострадали
Пять человек погибли и 12 пострадали из-за шторма в Крыму, сообщил Сергей Аксенов.
Отмечается, что стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах.
«Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием», – указал глава республики в своем Telegram-канале.
На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов, дополнил он.
Отметим, что в связи с погодными условиями 27 ноября в Республике Крым был объявлен выходным днем. По данным синоптиков, скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.
Из-за сильной непогоды без света остались 498 тысяч жителей. Наиболее пострадавшие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.
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