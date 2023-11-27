Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Крыму почти полмиллиона человек остались без света из-за непогоды
В Крыму из-за сильной непогоды без света остались 498 тысяч жителей. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Отключены линии электропередачи 10кВ – 166, ТП– 1185, 0,4– 365, население – 498тысяч», – указал он.
Наиболее пострадавшие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.
В настоящее время на месте работает 38 бригад.
Отметим, что в связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем. В данный момент известно, что из-за сильного шторма один человек пропал без вести, еще четверо пострадали. По данным синоптиков, скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников