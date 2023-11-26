Власти Крыма объявили понедельник выходным днем из-за непогоды

В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

Как сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева, из-за ветра занятия в школах перенесут с 27 ноября на 2 декабря. Также о выходном дне сообщил Крымский федеральный университет имени Вернадского.

Кроме того, в Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды, людям следует запастись водой, сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Ранее мы также сообщали, что из-за непогоды в Сочи семь самолетов ушли на запасные аэродромы.