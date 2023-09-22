ВСУ нанесли ракетный удар по штабу российского Черноморского флота

По штабу Черноморского флота РФ ВСУ нанесли ракетный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Информация о пострадавших уточняется.

