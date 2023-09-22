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ВСУ нанесли ракетный удар по штабу российского Черноморского флота
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По штабу Черноморского флота РФ ВСУ нанесли ракетный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», – указано в сообщении.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Информация о пострадавших уточняется.
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