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Руc Тат
Происшествия 22 сентября 2023 13:34

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу российского Черноморского флота

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По штабу Черноморского флота РФ ВСУ нанесли ракетный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Информация о пострадавших уточняется.

#спецоперация на Украине
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