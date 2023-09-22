Губернатор Севастополя предупредил жителей о возможности еще одной атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о возможности еще одной атаки ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора.

«Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий», – указано в сообщении.



На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка.

Введена резервная техника, отметил губернатор. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня по штабу Черноморского флота РФ ВСУ нанесли ракетный удар.