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Губернатор Севастополя предупредил жителей о возможности еще одной атаки ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о возможности еще одной атаки ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора.
«Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий», – указано в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка.
Введена резервная техника, отметил губернатор. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня по штабу Черноморского флота РФ ВСУ нанесли ракетный удар.
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