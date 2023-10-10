В результате конфликтов в Израиле погибли два россиянина

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что число погибших россиян выросло до двух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Он отметил, что есть подтвержденные данные о гибели двух российских граждан. Фамилии и подробности пока не разглашаются.

В списках пропавших без вести числятся четверо россиян, добавил посол. Он уточнил, что речь идет как о постоянно проживающих в Израиле, так и временно приехавших.

Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».

Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.

По последним данным, при столкновениях и обстрелах среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения.