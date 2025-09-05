В реставрацию комплекса Казанского Богородицкого монастыря вложили уже 1,9 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В реставрацию комплекса Казанского Богородицкого монастыря по состоянию на июль вложили 1,9 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета по охране культурного наследия РТ Иван Гущин.

Первый этап противоаварийных работ на территории монастыря включает четыре объекта: церковь Николы Тульского, настоятельский и монашеский корпуса и здание церковно-приходской школы, построенной в XIX веке.

На данный момент ведется проектирование интерьеров зданий, а также готовятся проектные решения по их приспособлению под конкретные цели.

«Учитывая, что это будет и определенная жилая, и образовательная функции, пока итоговых проектов и сумм, во сколько обойдется реставрация большого объекта площадью 7 тыс. кв. метров, нет», – сказал Гущин.

Говорить о новом наполнении корпусов монастыря он не стал, однако заверил, что, предположительно, сделать это можно будет уже в конце года.

Иван Гущин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Учитывая, что в восстановление комплекса Богородицкого монастыря вложены колоссальные ресурсы – моральные, эмоциональные и финансовые, и при посещении его в июле Его святейшеством (патриархом Московским и всея Руси Кириллом – прим. Т-и) была дана высочайшая оценка, мы сейчас подходим очень аккуратно. Фактически мы переосмысливаем каждую аудиторию, чтобы она работала на благо монастыря, потому что это знаковый объект не только для православных верующих Татарстана, но и в целом для всей России», – подчеркнул глава Комитета по охране ОКН.

Гущин отметил, что Богородицкий монастырь уже фактически выполняет роль паломнического центра. Однако комплексу не хватает базовой инфраструктуры.

«Вы знаете, что в выходные там уже даже припарковаться невозможно – автобусы в два ряда стоят со всей России. Это уже паломнический центр. Просто его нужно наполнить какой-то изюминкой. Действительно, не хватает сегодня элементарного, как во всех монастырях: места для того, чтобы переночевать. И над этим вопросом мы тоже сейчас работаем», – подытожил он.

По словам Ивана Гущина, приступить ко второму этапу восстановления планируют в обозримом будущем – при условии наличия финансирования. Он также напомнил, что весь проект реализуется исключительно за счет пожертвований.