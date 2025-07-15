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Общество 15 июля 2025 11:40

Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь

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Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь
Фото: Татарстанская митрополия

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

В сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла Раис Татарстана проверил ход восстановления комплекса зданий Казанского Богородицкого монастыря.

Считается, что церковь в честь Тульского образа святителя Николая была одним из первых храмов, возведенных в Казани после 1552 года. Именно к приходу Николо-Тульской церкви относился двор стрельца Данилы Онучина, на пепелище которого его дочерью Матроной был обретен чудотворный образ — Казанская икона Божией Матери.

В 1686 году на месте старой Николо-Тульской церкви построили новую. В 1742-м деревянный храм сгорел. Возведенную на его месте церковь в 1803-м включили в состав Казанско-Богородицкого монастыря, а затем снесли. Нынешний храм с четырьмя приделами был построен в 1810–1816 годах по проекту архитектора Якова Шелковникова. Он стал теплым зимним собором обители, именно там в холодное время года хранилась Казанская икона Богоматери. Внешний облик храма, выдержанный в духе классицизма, гармонично сочетался с главным собором монастыря.

О воссоздании Николо-Тульского храма в Казанской епархии задумались еще в 2019 году. Сейчас именно он признан приоритетным объектом в рамках работ, ведущихся в монастыре. На днях на купол храма святителя Николая в Казани воздвигли крест.

Видео: Телеграм-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #казанский богородицкий монастырь
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