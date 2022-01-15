В Республиках Тува и Калмыкия отмечается наименьшая заболеваемость коронавирусом в сутки

Наименьший суточный прирост коронавируса с России отмечен в Туве и Калмыкии — 0,06%, следует из данных федерального Оперативного штаба.

Кроме того, низкие темпы заболеваемости фиксируют в Ульяновской, Костромской и Оренбургской областях , а также в Республике Крым.

«1. Республика Калмыкия, Республика Тыва — 0,06%, 2. Ульяновская область — 0,09%, 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область — 0,1%», — сказано в сообщении ведомства.

Самое большое количество новых случаев заражения за стуки было выявлено в Москве (6555), Санкт-Петербурге (3314) и в Московской области (2589).

Всего за последние 24 часа в России 27 179 заболели коронавирусом.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил мобилизовать учреждения разного рода, чтобы нарастить показатели вакцинации от коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил, что страна должна быть готова к новому удару пандемии. При этом на подготовку к нему осталось не больше двух недель.