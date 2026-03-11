Минюст РТ: В регистр муниципальных правовых актов Татарстана включено 354 тыс. документов

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Согласно данным на 1 марта текущего года, в регистр муниципальных нормативных правовых актов Татарстана включено 354 тыс. документов органов местного самоуправления республики. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

За прошлый год профильное ведомство включило в регистр более 29 тыс. муниципальных актов. «По Приволжскому федеральному округу Татарстан занимает первое место в части наполнения регистра. Опыт Татарстана пользуется вниманием в части использования информационных технологий в работе по ведению регистра, активное внедрение которых началось с 2021 года», – подчеркнул замминистра на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Все необходимые правовые и организационные меры регулирования порядка ведения регистра в республике приняты. Открытость и общедоступность регистра обеспечивается через портал Минюста России „Нормативные правовые акты в Российской Федерации“», – уточнил докладчик.

Кроме того, комитет на сегодняшнем заседании рассмотрел законопроект о внесении изменений в республиканский закон о местном самоуправлении в части упразднения муниципального жилищного контроля с 1 сентября 2026 года из-за вступления в силу положений федерального законодательства. Соответствующие полномочия органов местного самоуправления передаются на региональный уровень. Поэтому новелла предусматривает исключение вопросов местного значения городских округов и городских поселений в указанной области.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 77% муниципальных правовых актов внесли в регистр с помощью робота.