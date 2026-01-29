В Татарстане 77% муниципальных правовых актов внесли в регистр с помощью робота

По итогам 2025 года Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по количеству нормативных правовых актов, включенных в муниципальный регистр. Значительную роль в достижении такого результата сыграла успешная цифровизация этого процесса, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

С 2022 года в Татарстане функционирует система RPA (Robotic Process Automation), которая в автоматическом режиме обрабатывает и включает в регистр муниципальные акты с портала правовой информации РТ. По итогам 2025 года доля автоматически обработанных документов составила 77%.

«Автоматизация процесса позволила существенно оптимизировать работу с муниципальными актами, сократить временные затраты и повысить эффективность формирования регистра», – отметил заместитель министра Мухаррям Ибятов.

При этом достижение стопроцентного показателя автоматизации пока невозможно из-за ошибок, допускаемых муниципалитетами при размещении документов на портале. Согласно статистике, доля таких ошибок в регионе составляет 7%.

По словам замминистра, для решения этой проблемы Минюст РТ продолжит проведение обучающих мероприятий для сотрудников муниципальных образований по корректному использованию функционала портала.