В Госсовете Татарстана рассказали о влиянии Конституционного совета РТ на правоприменение

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Практика принятия заключений Конституционного совета Татарстана за два с лишним года его работы показала, что нередко он, помимо выводов о конституционности или неконституционности того или иного нормативного правового акта или отдельного положения, дает рекомендации по совершенствованию правового регулирования или правоприменительной практики. Об этом рассказал председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«И что важно – введен обязательный механизм реагирования на заключения Конституционного совета. Органы власти и должностные лица, принявшие нормативный правовой акт <...>, обязаны в течение трех месяцев рассмотреть заключение и сообщить о результатах Раису Республики Татарстан и Конституционному совету. Аналогичное требование устанавливается и для органов, получивших рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики», – подчеркнул Гилазов на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Председатель Конституционного совета также напомнил, что в ноябре прошлого, 2025 года Государственный Совет Татарстана наделил этот орган правом по своей инициативе осуществлять мониторинг нормативных правовых актов.

«Ранее мы были ограничены рамками поступивших обращений. <...> Механизм мониторинга позволил нам самостоятельно выявлять несоответствия регионального и муниципального законодательства Конституции Республики Татарстан», – пояснил докладчик.

По словам председателя, в дальнейшем совет намерен изучать не только сами законы, но и правоприменительную практику, судебные решения, материалы СМИ, результаты социологических исследований и экспертные заключения. При обнаружении пробела или противоречия Конституционный совет будет готовить доклад с предложениями по устранению нарушений и направит его в органы госвласти и местного самоуправления, ответственные за разработку и реализацию нормативных правовых актов.

Доклад о деятельности Конституционного совета Татарстана в 2025 году будет рассмотрен на очередном заседании Государственного Совета РТ.