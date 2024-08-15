В речном порту Казани открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Сегодня в столице Татарстана состоялась Всероссийская агитационная акция под названием «Сила в правде». В рамках этого события в речной порт Казани прибыл противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстан».

Для школьников, посетивших мероприятие, была организована экскурсия по судну, а после их ожидали палатки с экспонатами и другие активности. Также на территории речного порта развернули мобильный пункт для приема на военную службу по контракту.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Данный пункт, в том числе, нужен для популяризации службы в армии. Без армии не было бы страны. Сегодня уже подходили желающие заключить контракт», – рассказал инструктор мобильного пункта с позывным Рубен.

Сегодня в палатке представлен не только стандартный набор брошюр, но и множество увлекательной литературы. Здесь можно найти журналы с полезными советами для бойца-контрактника, небольшую книгу с политическими карикатурами и многое другое.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Посетители активно интересовались условиями и нюансами контрактной службы. Однако чаще в мобильный пункт заходили дети и школьники. После экскурсии по катеру ребята разбирали автоматы, предоставленные пунктом, а также задавали инструкторам вопросы о том, тяжело ли носить всю эту экипировку и не жарко ли бойцу.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Рядом с мобильным пунктом отбора на службу по контракту расположились активисты регионального штаба «Молодая гвардия». Вместе с детьми они писали письма для участников специальной военной операции.

«Сегодня организована акция “Письмо солдату”. В рамках этой акции мы пишем письма бойцам, которые потом отправляем на передовую. Радует, что свои пожелания пишут не только дети, но и взрослые. По собственной инициативе они также сложили самолетики и подарили офицерам мобильного пункта», – рассказала активист «Молодой гвардии» Мария Андриянова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ранее мы подробно рассказывали о том, что в Татарстане принято решение сохранить повышенные выплаты от региона до 20 августа. Суммарно контрактники из Татарстана будут получать до 1,7 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

Кроме того, власти Татарстана запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на военную службу. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту. Сегодня стало известно, что власти Альметьевска приняли решение о значительном увеличении вознаграждения за привлечение граждан на военную службу по контракту. Теперь за каждого успешно привлеченного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ, полагается выплата в размере 200 тыс. рублей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.