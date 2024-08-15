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В Альметьевске увеличили выплаты до 200 тысяч за приглашенного на службу по контракту
Власти Альметьевска приняли решение о значительном увеличении вознаграждения за привлечение граждан на военную службу по контракту. Теперь за каждого успешно привлеченного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ, полагается выплата в размере 200 000 рублей.
Эта инициатива открыта для широкого круга граждан России, достигших совершеннолетия. Однако есть ряд исключений: участвовать в программе не могут государственные и муниципальные служащие, действующие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
Для тех, кто заинтересовался возможностью стать участником проекта, подготовлена подробная инструкция с пошаговым описанием процесса.
Желающие получить дополнительную информацию могут обратиться по телефону +7(902)-711-12-11.
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