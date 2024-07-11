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В Татарстане запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на военную службу
В Республике Татарстан действует новая инициатива по привлечению военнослужащих-контрактников, объявленная ДОСААФ РТ. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту.
Участвовать в программе могут все совершеннолетние физические лица, за исключением находящихся под следствием и членов добровольческих отрядов. С участниками программы заключается договор гражданско-правового характера.
Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ. Для получения дополнительной информации о программе желающие могут обратиться по указанным контактным номерам:
- +7 965 589-74-83
- +7 965 589-76-98
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