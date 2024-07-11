В Татарстане запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на военную службу

В Республике Татарстан действует новая инициатива по привлечению военнослужащих-контрактников, объявленная ДОСААФ РТ. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту.

Участвовать в программе могут все совершеннолетние физические лица, за исключением находящихся под следствием и членов добровольческих отрядов. С участниками программы заключается договор гражданско-правового характера.

Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ. Для получения дополнительной информации о программе желающие могут обратиться по указанным контактным номерам:

+7 965 589-74-83

+7 965 589-76-98

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.