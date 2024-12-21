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Белоусов объяснил необходимость создания Войск беспилотных систем
Новый род войск, Войска беспилотных систем, необходимы Вооруженным силам РФ из-за возросшей роли подобных аппаратов в современных боевых действиях. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместном заседании Технического совета военного ведомства и Общероссийского народного фронта в Подмосковье.
«В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — приводит слова министра пресс-служба военного ведомства.
При этом Белоусов признал, что «в рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство», обеспечить ВС РФ беспилотниками было бы «крайне затруднительно».
«Поэтому их развитие — в первую очередь FPV-дронов —осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, „Народного ОПК“ и Министерства обороны», — добавил он.
По словам министра обороны, по итогам работы Технического совета «народного ОПК» с апреля в войска поступило более 65 видов изделий: 31 вид беспилотников, в том числе три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.
Белоусов также упомянул, что многим гражданским производителям удалось кратно увеличить объемы производства: по БпЛА и FPV-дронам — до 40 тыс. штук в месяц, по системам РЭБ и РЭР – до 5 тыс. изделий в месяц. В общей сложности приобретено более 100 тыс. изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей.
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