Белоусов объяснил необходимость создания Войск беспилотных систем

Андрей Белоусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый род войск, Войска беспилотных систем, необходимы Вооруженным силам РФ из-за возросшей роли подобных аппаратов в современных боевых действиях. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместном заседании Технического совета военного ведомства и Общероссийского народного фронта в Подмосковье.

«В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — приводит слова министра пресс-служба военного ведомства.

При этом Белоусов признал, что «в рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство», обеспечить ВС РФ беспилотниками было бы «крайне затруднительно».

«Поэтому их развитие — в первую очередь FPV-дронов —осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, „Народного ОПК“ и Министерства обороны», — добавил он.

По словам министра обороны, по итогам работы Технического совета «народного ОПК» с апреля в войска поступило более 65 видов изделий: 31 вид беспилотников, в том числе три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.

Белоусов также упомянул, что многим гражданским производителям удалось кратно увеличить объемы производства: по БпЛА и FPV-дронам — до 40 тыс. штук в месяц, по системам РЭБ и РЭР – до 5 тыс. изделий в месяц. В общей сложности приобретено более 100 тыс. изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей.

Войска беспилотных систем могут быть сформированы уже в III квартале 2025 года. О соответствующих планах, призванных реализовать поручение Президента России Владимира Путина, Андрей Белоусов рассказал на заседании коллегии Министерства обороны РФ.