В работе Telegram в Татарстане и других регионах России произошел очередной сбой

Скрин сайта downdetector.brandanalytics.ru

Сегодня вечером в работе мессенджера Telegram в регионах России, включая Татарстан, наблюдаются массовые сбои. Это следует из данных сервисов DownRadar и Downdetector.

По информации детектора сбоев DownRadar, число проблем в работе Telegram’а начало расти примерно около 18.00 по московскому времени.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы (3612 обращений), Санкт-Петербурга (218) и Ижевска (83), а также из Екатеринбурга (70), Новосибирска (68), Челябинска (65), Казани (46), Краснодара (44) и Самары (39).

При этом 42% юзеров обратили внимание на общий сбой, 22% — на не грузящиеся изображения, 11% — на не работающее приложение, 10% — на не грузящиеся чаты, 3% — на не отправляющиеся сообщения, по 2% — на не функционирующие кружочки и на невозможность войти, а 1% — на проблемы с сайтом.

В свою очередь сервис Downdetector зафиксировал увеличение числа жалоб около 16.45 по Москве. После 19.00 начался постепенный спад, но пока он незначителен.

На этом сайте 82% пользователей сообщили, что Telegram вообще не работает, 9% заявили о проблемах с отправкой и получением сообщений, а 6% — о нестабильной работе приложения.

До этого последний заметный сбой в работе мессенджера произошел 27 февраля. В Государственной Думе его объяснили проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора. Само ведомство не стало комментировать ситуацию. Стоит отметить, что сегодня проблемы с Telegram’ом регистрируются только на территории России.