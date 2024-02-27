В работе Telegram в России и ряде других стран произошел массовый сбой

В России и ряде других стран наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору.

«Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах», – сказано в сообщении.

Согласно инфографике сервиса «Сбой.рф», поступило 6,7 тыс. жалоб пользователей, большая часть которых приходится на Москву (34%) и Санкт-Петербург (16%). От жителей Татарстана поступило 3% от всего объема обращений.