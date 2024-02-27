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В работе Telegram в России и ряде других стран произошел массовый сбой
В России и ряде других стран наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору.
«Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах», – сказано в сообщении.
Согласно инфографике сервиса «Сбой.рф», поступило 6,7 тыс. жалоб пользователей, большая часть которых приходится на Москву (34%) и Санкт-Петербург (16%). От жителей Татарстана поступило 3% от всего объема обращений.
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