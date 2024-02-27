Причиной сбоя в работе Telegram стали действия Роскомнадзора

Причиной сбоя в работе мессенджере Telegram и ряда других сервисов стала проверка и перенастройка шлюзов Роскомнадзора. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Ткачев в беседе с телеканалом «Дума ТВ».

«<…> это просто работа и настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к этим (заблокированным в России — прим. Т-и) платформам», — пояснил парламентарий.

«<…> будут со временем ограничивать наших пользователей в доступе к этим платформам, в том числе и к ряду VPN-сервисов, которые работают на территории России нелегально», — уточнил Ткачев, добавив, что подобные сбои происходили и в прошлом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минцифры РФ и Роскомнадзор выясняют причину сбоя в Telegram. Сегодня же Роскомнадзор исключил сообщество Steam из реестра запрещенных сайтов.