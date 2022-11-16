В работе соцсети «ВКонтакте» начались сбои

С работой социальной сети «ВКонтакте» на территории России и соседних стран возникли проблемы. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.

На неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Самары, Брянска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и ряда других российских городов, а также из столицы Беларуси Минска и казахстанского Алматы.

На момент написания материала было невозможно зайти в аккаунт «ВКонтакте» и в Казани. Трудности с доступом к соцсети начались после 14.00 по московскому времени. Число обращений пока продолжает увеличиваться.

Большинство жалоб, 39%, свидетельствовали об общем сбое, 15% были вызваны проблемами в работе сайта, 14% — мобильного приложения, а 10% пожаловавшихся просто не смогли залогиниться в «ВК».

Upd 15.12: Социальная сеть «ВКонтакте» возобновила работу. Число жалоб на работу сервиса на сайте DownRadar заметно уменьшилось.

Масштабный сбой в работе «ВКонтакте» наблюдался 12 октября. Позднее, 25 октября, на некоторое время в мировом масштабе перестал работать мессенджер WhatsApp.