В России и многих других странах перестал работать WhatsApp

У многих пользователей из России и других стран возникли проблемы с использованием мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в РФ была признана экстремистской и запрещена). Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

В частности, в чатах не работает функция отправки сообщений, пользователи не могут совершать звонки.

Помимо пользователей из России, с проблемами, в частности, столкнулись использующие мессенджер жители Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Соединенных Штатов и Франции.

Ранее на сайте мессенджера появилась информация о том, что приложение с 24 октября перестанет работать на устаревших смартфонах. Речь идет в том числе о iPhone 5 и iPhone 5C. Однако проблемы с использованием WhatsApp сегодня наблюдаются и у владельцев более новых моделей iPhone, а также у владельцев гаджетов на ОС Android.