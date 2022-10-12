Пользователи пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте» в России и Беларуси

В работе социальной сети «ВКонтакте» на территории России и Беларуси произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.

На неполадки пожаловались пользователи из таких российских городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург, а также из столицы Беларуси Минска.

Большинство жалоб, 45%, свидетельствовали об общем сбое, 15% были вызваны проблемами в работе мобильного приложения, 13% — сбоями в работе сайта, а 10% — мессенджера. На момент написания материала поступило почти 3,7 тыс. жалоб.

В Казани также наблюдались частичные затруднения с доступом ко «ВКонтакте». Некоторое время вообще не загружались страницы профилей и медленно загружалась лента новостей.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили изданию РБК, что у некоторых пользователей «могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов». При этом в соцсети заверили, что «завершает мероприятия по восстановлению» штатной работы сервисов.