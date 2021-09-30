В Псковской области на неделю отменят все спортивные и религиозные мероприятия

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о запрете всех спортивных и религиозных мероприятий на неделю, с 4 по 10 октября, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в целях предотвращения риска распространения инфекции школы и колледжи областных муниципалитетов с высокой заболеваемостью Covid-19 будут переведены на дистанционное обучение с 11 октября.

В случае ухудшения ситуации в Псковской области может быть введен карантинный режим. «Локдаун в Псковской области может быть введен через две — три недели, но власти сделают все, чтобы этого избежать», — заявил Ведерников.

За последние сутки в регионе не менее 168 человек заразилось коронавирусом, а число официально зарегистрированных летальных исходов увеличилось до 777.

Ранее власти Пермского края и Республики Удмуртия из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса ввели QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азартов также заявил о введении кодов подтверждения вакцинации для посетителей фитнес-залов и культурно-досуговых учреждений из-за необходимости предотвращения распространения Covid-19.