В Татарстане за год снизилось количество отравлений алкоголем среди детей

В Татарстане в прошлом году зафиксировали 27 отравлений алкоголем среди детей. Это на 10 случаев отравления меньше, чем в 2023-м. Один из них, который случился в Казани, имел летальный исход, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова, подводя итоги совместной деятельности Роспотребнадзора и Госалкогольинспекции в республике.

«Наше взаимодействие с Госалкогольинспекцией РТ осуществляется по двум направлениям: снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и комплексная защита потребителей», — отметила Булатова.

От алкогольных отравлений в 2024 году пострадало 562 человека. Из них 250 случаев имели летальный исход — на 13% выше показателя за 2023-й. Более чем в три раза среднереспубликанский показатель отравлений превышает Кайбицкий район. В Тетюшском, Агрызском, Апастовском, Тюлячинском, Верхнеуслонском районах — более чем в два раза.

В Алькеевском, Атнинском и Новошешминском районах в 2024 и 2023 годах не было ни одного случая алкогольного отравления.

«В структуре алкогольных отравлений, как и в 2023 году, преобладает отравление этанолом. На них приходится более 60% случаев», — добавила Булатова.

Ранее сообщалось, что в Татарстане изъяли более 36 тыс. литров алкоголя в 2024 году. Подробнее о ситуации на алкогольном рынке в республике – в репортаже «Татар-информа»: «Рост экспорта алкоголя и 2% браковок». Итоги работы Госалкогольинспекции РТ - 2024.