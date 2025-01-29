«Рост экспорта алкоголя и 2% браковок». Итоги работы Госалкогольинспекции РТ - 2024

На республиканском потребительском рынке сохраняется стабильность, в том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В этом заслуга правохранительных, контролирующих ведомств, сотрудников Госалкогольинспекции РТ, заявил первый зампремьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, оценивая итоги работы Госалкогольинспекции Татарстана в 2024 году.

«В 2024 году от алкогольной отрасли в бюджет республики поступило 24 млрд рублей акцизов, что составило 108% к предыдущему году. Вместе с тем “Татспиртпром“ стал лидером по объему производства продукции», — поделился цифрами Нигматуллин.

В прошлом году, по оценкам Госалкогольинспекции РТ, «Татспиртпром» произвел 4 млн декалитров спирта — 109% к предыдущему году. В настоящее время алкогольная компания поставляет алкоголь собственных брендов в 13 стран мира. Несмотря на санкции, объём экспорта вырос на 24% по сравнению с 2023 годом.

Зампремьера республики также отметил, что по уровню защищенности потребителя Татарстан входит в тройку лидеров среди субъектов РФ.

«Я понимаю, что сегодня существует мораторий [на проверку бизнеса], но с разрешения органов прокуратуры проверять все равно можно. Это в первую очередь безопасность граждан. Я думаю, и Роспотребнадзору, и Госалкогольинспекции прокуратура пойдет навстречу», — сказал Нигматуллин.

Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов подчеркнул, что в сложившихся условиях совместная работа с МВД по РТ является уже отработанным инструментом непосредственного контроля на розничном алкогольном рынке. Результатом этой работы стало изъятие из незаконного оборота 67,5 тыс. декалитров спирта, суррагатов алкоголя и самогона.

Сотрудники инспекции проверили более 1,4 млн декалитров этилового спирта и алкоголя республиканского производства. По словам Ахметханова, вся проверенная продукция соответствовала установленным требованиям. Из ввезенной продукции забраковали 65 тыс. декалитров (2% от общего количества проверенной продукции).

В рамках задач по контролю ситуации на алкогольном рынке в муниципальных образованиях необходимо обеспечить поддержку добросовестных участников рынка и не допускать необоснованного сокращения числа торговых объектов, в первую очередь, в сельской местности, считает Нигматуллин.

По словам главы Госалкогольинспекции РТ, сегодня в республике остается 1217 населенных пунктов, которые вообще не имеют стационарных объектов торговли, а 372 сельских населенных пункта с численностью более 100 жителей не имеют торговых точек по продаже алкогольной продукции. «И конечно “теневые дельцы алкоголя“ используют эту ситуацию в своих неблаговидных целях», — обратил внимание глава ведомства.

«Сегодня продолжает оставаться актуальным вопрос пополнения бюджета республики, в том числе за счет работы с должниками по своевременной уплате налогов», — добавил Нигматуллин.

В республике сохраняется рост экономических показателей и социально экономическая стабильность, считает чиновник.

«В прошлом году был достигнут валовый региональный продукт впервые свыше 5 трлн рублей, объем отгруженной продукции — 5,5 трлн рублей. Объем розничной торговли порядка 1,6 трлн рублей», — добавил он.

В завершение Нигматуллин напомнил, что 2025-й - Год 80-летия великой победы в Великой Отечественной войне, «праздник мужества, чести и отваги».