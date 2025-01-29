В Татарстане изъяли более 36 тыс. литров алкоголя в 2024 году

В Татарстане изъяли 36,7 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции. О правонарушениях на алкогольном рынке рассказал глава Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов в ходе совещания Госалкогольинспекции РТ об итогах работы в 2024 году.

«В структуре изъятого преобладает контрафакт под видом водки, этилового спирта. Больше всего поддельной продукции изъяли в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Нижнекамске», — рассказал Усманов в своем докладе.

Начальник экономической полиции также добавил, что 19 тыс. литров алкоголя изъяли прошлой осенью в Казани в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь».

Всего сотрудники проверили 7494 объекта алкогольного рынка. Выявлено 41 преступление. Сумма наложенных штрафов составила почти 7 млн рублей.

Также в прошлом году пресекли 8 нелегальных каналов поставок нелегального суррогата алкоголя в республику. В частности, алкоголь ввозили из Удмуртской республики, Ульяновской области, Нижегородской области, Чувашской республики и Самарской области.

«За незаконную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним выявлено 142 административных правонарушения», — отметил Усманов.

Больше всего нарушений зафиксировали в Казани, Альметьевске и Челнах. В 10 случаях алкоголь продавал несовершеннолетним один и тот же продавец.

Также в республике незаконно производили и продавали стеклоомывающую жидкость (с содержанием метила). В итоге изъяли более 118 тыс. литров метилового спирта.

В ноябре возбудили уголовное дело в Лаишевском районе. В селе Столбище изъяли около 54 тыс. литров «стеклоомывайки» на основе метила, в селе Большие кабаны — 43 тыс. литров.