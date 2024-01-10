В прошлом году поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» упали на 60%

В 2023 году поставки нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба» снизились на 60%. Об этом заявили в компании «Транснефть», передает ТАСС.

Вместе с тем произошло перераспределение потоков нефти в российские порты, поставки через них выросли на 7,2%, отмечают в пресс-службе компании.

С учетом транзита отгрузка через Новороссийск увеличилась на 3,1%, до 30 млн тонн, через Приморск — на 6,5%, до 44,4 млн тонн, через Усть-Лугу — на 9%, до 34 млн тонн.

Построенный в 1960–1970-е годы нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на НПЗ Беларуси и ее транзит в Европу. Трубопровод включает две ветки: северную и южную.

Поставки российской нефти по северной ветке оказались под запретом после вступления в силу 11-го пакета санкций Европейского Союза в июне прошлого года. Сейчас по ней в Германию прокачивается нефть Казахстана.