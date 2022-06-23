В Якутии выйдут в прокат татарстанские фильмы «Эпипэ» и «Исэнмесез»

Кинематографисты республик Саха (Якутия) и Татарстан договорились о взаимном прокате фильмов. Первые якутские и татарстанские киноленты появятся на больших экранах Якутска и Казани в сентябре этого года. Об этом «Татар-информу» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино», продюсер Миляуша Айтуганова после круглого стола, который состоялся в рамках Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия).

«Якутские фильмы выйдут в прокат в Татарстане и наоборот — татарстанские фильмы — в Якутии. Сейчас идет разговор о том, что первой в прокат в Якутии возьмут ленту „Мы — дети 1941 года“ режиссера Амира Галиаскарова, а также музыкальную комедию „Эпипэ“ Ильшата Рахимбая и „Исәнмесез“ Ильдара Ягафарова. То есть три фильма у нас уже берут в прокат», — отметила собеседница агентства.

В этом году татарстанское кино впервые попало на большой экран Якутии. 22 и 23 июня в кинотеатре «Лена» делегация из Татарстана провела встречи со зрителями и представила четыре киноленты: показы открылись 22 июня музыкальной комедией «Эпипэ» Ильшата Рахимбая и драматическим фильмом Ильдара Ягафарова «Исэнмесез».

23 июня зрителям были представлены художественно-документальные фильмы «Осанна» режиссера Алексея Барыкина и полнометражный художественный фильм «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова.

«Зрители хорошо восприняли татарстанское кино, здесь они подготовленные, было очень много вопросов. При этом зрителей было не так много, как нам хотелось бы, но те, кто пришел, были очень заинтересованы просмотром и потом высказались о высоком качестве наших кинолент», — отметила Айтуганова.

После показов состоялся круглый стол «Национальный кинематограф России: точки роста». Его участники обсудили проблемы регионального кинематографа, прокат кинолент, было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, куда вошли все позиции о дальнейшей работе.

«Мы и до этого неоднократно собирались с якутскими кинематографистами, а сегодня состоялся очень заинтересованный разговор, потому что у нас есть общие проблемы, несмотря на то, что кинематограф в Якутии и Татарстане очень отличается. Так, в Якутии ежегодно снимается много фильмов, а у нас результаты в этом плане скромнее. Также в Якутии функционирует государственная киностудия „Сахафильм“, а у нас нет государственной киностудии», — отметила Миляуша Айтуганова.

В документе говорится о том, что стороны будут содействовать широким коммерческим и некоммерческим обменам национальными фильмами различных жанров, их публичному показу и прокату; будут поддерживать сотрудничество между кинематографическими организациями в производстве, развивать и поощрять разнообразные формы творческого сотрудничества; а также будут совместно участвовать в создании каталога регионального кино.

«В каталог регионального кино пока вошли три региона России: Якутия, Татарстан и Башкортостан, однако это соглашение не закрывает возможность участия для других регионов, а также участие в казанском региональном кинорынке. В Якутии поддержали эту идею, кинодеятели приедут на Казанский кинофестиваль в сентябре. Кроме того, сейчас активно обсуждаем идеи и в ближайшее время сообщим о том, на каком материале будем делать совместное кино», — заключила директор ГБУК РТ «Татаркино».

Дни Республики Татарстан в Якутии проходят с 22 по 25 июня. Они открылись презентацией антологии якутской прозы на татарском языке, о чем сообщал «Татар-информ».