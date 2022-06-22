Дни Татарстана в Якутии открылись презентацией антологии якутской прозы на татарском

В Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) прошел круглый стол писателей Татарстана и Якутии, на котором были презентованы две книги — «Антология современной якутской прозы» на татарском языке и «Татаар аныгы прозатын антологията» («Антология современной татарской прозы») на якутском. Это мероприятие положило начало Дням Республики Татарстан в Якутии.

Почетными гостями мероприятия стали министр культуры Якутии Юрий Куприянов, депутат Государственного Совета РТ и председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаиль Зайдулла, народный писатель Якутии и сопредседатель Союза писателей России Николай Лугинов, главный редактор Татарского книжного издательства Ленар Шаех, заместитель председателя Союза писателей Якутии и главный редактор журнала «Чолбон» Гаврил Андросов, главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, руководитель издательства «Алта» и главный редактор журнала «Далбар хотун» Зинаида Архипова, заведующий сектором развития языков народов Татарстана Кабмина РТ Рузаль Мухаметшин и первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

В роли модератора круглого стола выступила народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. Предоставляя слово Ленару Шаеху, она выразила благодарность главному редактору Таткнигоиздата за переводы ее стихов.

«Сегодня большое историческое событие, — отметил Ленар Шаех, обращаясь к собравшимся. — В нынешней ситуации мы горим желанием сохранить свой родной язык, свою литературу».

«Антология современной якутской прозы» — шестая по счету книга, изданная Татарским книжным издательством в серии «Тюркская литература». Тираж издания — 1100 экземпляров. «С 2015 года мы сотрудничаем с Союзом писателей Якутии. Вышла очередная книга — „Антология современной якутской прозы“. Это очень хорошая книга, в произведениях чувствуется единение человека и природы, есть и исторические рассказы, связанные с судьбой якутского народа, и современные рассказы, которые так сильно западают в душу, что всем сердцем переживаешь за героев. Как тут сказали ранее, мы все гунны (большинство ученых склоняются к тому, что древние гунны / хунну говорили на тюркском языке — прим. Т-и). Но мы и тюрки тоже. Наверное, гунны были до нас. Тюркские и гуннские начала надо сохранять, быть вместе. Нас не просто так судьба свела — надо беречь и развивать отношения», — отметил Шаех.

Народный поэт Якутии Наталья Харлампьева согласилась, что сотрудничество и дружба важны для татарского и якутского народов. «Я надеюсь, это наш не последний проект. У якутов есть пословица: „Заяц, имеющий лес, никогда не пропадет“. А человек, имеющий друзей, тоже никогда не обеднеет — ни душой, ни деньгами. Наши общие дела, наша дружба говорят о том, что у нас есть верные друзья и у вас есть верные друзья в нашем лице. И мы с вами никогда не пропадем, как те зайцы, которые имеют свой лес», — сказала она.

Первый заместитель РА «Татмедиа» Эльвира Ахметова добавила, что у Татарстана очень хорошие отношения со всеми национальными республиками, но особенно теплые отношения выстроены с якутами.

«Пусть „Антология“ станет основой этой дружбы. Мы привезли эти книги для вручения руководству республики, а также губернатору. Это вручение пройдет в рамках следующих мероприятий и делового форума, который состоится 24 июня. Я хочу пожелать всем здоровья, успехов, творческого вдохновения. Пусть это мероприятие даст нам сильный импульс для дальнейшего сотрудничества», — пожелала представитель республиканского агентства.

Серия «Тюркская литература» была основана в 2015 году (руководитель серии — поэт и переводчик, кандидат филологических наук Ленар Шаех). За это время были изданы книги народного поэта Республики Кыргызстан Омора Султанова (2015), народного поэта Республики Саха (Якутия) Натальи Харлампьевой (2016), крымскотатарского поэта Дилявера Османова (2019) и киргизского прозаика Айдарбека Сарманбетова (2019) в переводе на татарский язык. В 2020 году была выпущена «Антология якутской поэзии», выход которой приурочили к Дням Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан.

Новая книга «Антология современной якутской прозы» выпущена к Дням Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия). Она дает возможность познакомиться с произведениями современных якутских писателей — начиная с уже известных и заканчивая молодыми. В антологию вошли переведенные на татарский язык рассказы, одна повесть и отрывок из романа двадцати якутских прозаиков.

На этом мероприятии памятным знаком «Дружба народов» был отмечен главный редактор журнал «Казан утлары» Рустем Галиуллин. Татарстанец удостоен награды за вклад в укрепление мира и согласия в Республике Саха (Якутия).