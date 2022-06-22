Показы татарстанского кино в Якутии стартовали с комедии «Эпипэ» Ильшата Рахимбая

Фото: Министерство культуры Татарстана

В рамках Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия) в кинотеатре «Лена» стартовали показы татарстанского кино. Первой зрителям оказалась представлена музыкальная комедия «Эпипэ» режиссера Ильшата Рахимбая. О том, как прошел показ киноленты и встреча со зрителями, кинематографист рассказал «Татар-информу».

«Мой фильм очень понравился зрителям, он был воспринят „на ура“. Это от того, что он такой легкий, понятный, там нет сложных моментов, которые бы вызвали вопросы. Несмотря на то, что фильм транслировался на татарском языке с русскими субтитрами, он был адекватно воспринят — и смех, и плач стояли в зале. Как и планировалось, диалог со зрителями состоялся», — заметил Ильшат Рахимбай.

Зал был заполнен на 50%, и это считается хорошим показателем для такого рода мероприятий. По мнению собеседника агентства, показ фильмов необходим для хорошего диалога между регионами.

«Это возможность показать, что в регионах существуют такие истории и фильмы, которые как раз-таки понятны представителям другого региона — будь то комедия или драма. Также это важно и для обхода централизованной системы кинематографии, когда все проводится через призму Москвы или Питера. И здесь мы можем понять, что эти искренние истории, которые мы снимаем у себя, намного глубже понимаются людьми из регионов. Таким образом мы можем выстраивать диалог, стремиться к региональному прокату, поддерживать друг друга и развивать кинематограф», — отметил режиссер.

После показа фильма «Эпипа» якутским зрителям представили драматический фильм Ильдара Ягафарова «Исәнмесез», который на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино завоевал приз Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» и Приз зрительских симпатий.

«У Ильдара Ягафарова немного другая тематика, он разговаривает на более серьезные темы — национальной идентичности, как сохранить язык, культуру и при этом выстоять. Сейчас заканчивается показ его фильма», — поделился Рахимбай.

Год назад в столице Татарстана проходили Дни якутского кино «Легенды земли Олонхо». Тогда Якутия привезла казанцам шесть фильмов. Также состоялся круглый стол с участием кинематографистов нескольких республик.

В ответном визите принимают участие директор ГБУК РТ «Татаркино», продюсер Миляуша Айтуганова, председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров, режиссеры Ильшат Рахимбай и Александр Барыкин.

«Мы продолжаем работать с якутскими кинематографистами. Первые контакты зарождались в 2001 году, а пять лет назад мы провели Дни якутского кино в Татарстане. И после этого у нас завязалась плотная дружба. Теперь у нас есть очень хорошая идея: создать электронный каталог, базу фильмов трех республик — Якутии, Татарстана и Башкортостана, чтобы предлагать эти фильмы дистрибьюторам», — сообщила Миляуша Айтуганова.

На 23 июня запланирован показ художественно-документального фильма «Осанна» режиссера Алексея Барыкина и полнометражного художественного фильма «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова.

Помимо ознакомления с татарским кинематографом и встреч с режиссерами на Днях Республики Татарстан в Якутии на круглом столе «Национальный кинематограф России: точки роста» его участники обсудят и наметят новые направления сотрудничества по показу и прокату фильмов.

Дни Республики Татарстан в Якутии проходят с 22 по 25 июня. Они открылись презентацией антологии якутской прозы на татарском языке, о чем сообщал «Татар-информ».