В программу «Наш двор» на 2026 год в Зеленодольском районе включены 62 территории

В программу благоустройства «Наш двор» на 2026 год в Зеленодольском муниципальном районе включены 62 дворовые территории, из них 43 расположены в городе Зеленодольске. Перечень адресов утвержден по итогам муниципального отбора с учетом обращений жителей и технического состояния дворов.

В программу вошли дворы по следующим адресам: улица Карла Маркса, дома 56, 58, 37А, 22; улица Паратская, дома 13, 2, 26, 24, 15, 10; улица Энгельса, дома 12, 18, 24, 22, 20, 10, 16, 14; улица Ленина, дом 60; улица Футбольная, дом 1; улица Рогачева, дома 19, 1, 17, 21, 23; улица Фрунзе, дома 16, 14, 18; улица Космонавтов, дома 3, 5; улица Комсомольская, дом 6; улица Засорина, дома 14, 16; улица Первомайская, дома 45, 47 и другие.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает комплексное обновление пространства с учетом потребностей жителей разных возрастов. В рамках программы запланированы устройство тротуаров и парковочных зон, установка детских и спортивных площадок, обновление оснований под площадки для сбора твердых коммунальных отходов, замена уличного освещения, установка скамеек и урн.

В 2025 году в Зеленодольском районе в рамках программы было благоустроено около 60 дворовых территорий.

Программа «Наш двор» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере городской среды. За время ее реализации в республике благоустроено 5174 двора, программой охвачено около 1,5 млн жителей, в том числе более 300 тыс. детей.